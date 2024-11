Ilgiorno.it - Chi era Giorgia Coraini, la studentessa morta investita da un’auto a San Benedetto Po

SanPo (Mantova) – Un’intera provincia piange, la ragazza di 15 annimartedì pomeriggiodaa SanPo. Sembra una frase fatta ma è davvero così. A stringersi attorno alla famiglia dellasono in tanti. A partire dal Comune di SanPo che ha proclamato il lutto cittadino. Un paese di 6mila anime dove la famiglia diera molto conosciuta: il padre Cristian, tecnico manutentore alla Piusi di Suzzara e la madre Benedetta Grossi, insegnante di scuola materna e una sorellina, che frequenta la quinta elementare in paese. La strada a rischio, invece, studiava all'istituto professionale Bonomi Mazzolari di Mantova da dove martedì pomeriggio stava facendo ritorno a casa, come ogni giorno. Scesa dal bus alla fermata di Villa Garibaldi lungo la ex Statale Virgiliana ha attraversato la strada insieme ad altri compagni.