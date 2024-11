Inter-news.it - VIDEO – Inter-Napoli 1-1, sorpasso solo rimandato | Inter-News Web TV

L’ha pareggiato 1-1 nel big match della dodicesima giornata contro ilsfiorato per i nerazzurri, che possono recriminare per le tante occasioni sprecate nella ripresa, tra cui il rigore sbagliato da Hakan Calhanoglu. Ne parla nel suo approfondimento la nostra Romina Sorbelli suWeb Tv.– C’è mancato veramente poco per ilsul, ma l’deve accontentarsi di un pareggio rimandando il discorso primo posto un’altra volta. A distanza di due giorni, ritorniamo a parlare di, match finito 1-1 a San Siro. Croce e delizia Hakan Calhanoglu, autore di un capolavoro dalla distanza, ma allo stesso tempo ha sbagliato il rigore che poteva dare la vittoria ai nerazzurri. In mezzo le polemiche di Antonio Conte sul rigore concesso alla Beneamata.