Quanti stipendi ci vogliono per compare casa città per città

L’acquisto di unain Italia continua a rappresentare una sfida per molti, in particolare nelle grandi, dove i prezzi sono sempre più elevati. Secondo l’ultimo report dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecno, nel primo semestre del 2024, occorrono in media ben 6,5 annualità dio per comprare un’abitazione nelle principaliitaliane.L’analisi condotta si basa sui dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile medio usato, raccolti dalle agenzie affiliate delle Grandie rilevati a giugno 2024, e sulle retribuzioni contrattuali annue di cassa per dipendente (al netto dei dirigenti) a tempo pieno per attività economica e contratto, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, ricavate dalla banca dati ISTAT. Quindi, il valore finale della retribuzione è stato ottenuto da una stima.