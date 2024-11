Zon.it - Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 13 novembre 2024: Vergine, salute stabile

L’diFox per oggi,13ArieteGiornata propizia per nuove iniziative lavorative. In amore, possibili incontri interessanti per i single. Attenzione alla gestione delle finanze.ToroSul lavoro, potrebbero emergere sfide che richiedono pazienza. In ambito sentimentale, è il momento di chiarire eventuali malintesi con il partner. Larichiede maggiore cura.GemelliOpportunità di collaborazioni proficue in ambito professionale. In amore, evitate discussioni inutili. Energia in aumento.CancroPossibili tensioni sul lavoro; mantenete la calma. In amore, dedicate più tempo al partner. Attenzione alla dieta.LeoneGiornata favorevole per avanzare proposte lavorative. In amore, evitate gelosie infondate. Energia in calo; riposatevi.