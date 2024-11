Lanazione.it - Judo, la pratese Guarducci bronzo all'"European Open" di Roma

Prato, 12 novembre 2024 - Una medaglia diall’”” di, che ne conferma i progressi issandola fra le promesse dela livello internazionale. E' il risultato colto pochi giorni fa da Elenakadella Kyu Shin Ryu Prato, capace di aggiudicarsi il terzo posto dopo aver battuto un'agonista esperta come la polacca Paulina Szlachta. Per una medaglia che per lei va ad aggiungersi ai due bronzi nelle competizioni europee “juniores” di Sarajevo e Paks, precedenti al settimo posto ottenuto all'”Cup” di Podgorica (ossia il primo impegno affrontato da “senior”). “L’diera programmato da tempo. Pensato più come un’esperienza di partecipazione che per puntare a un risultato. Ecco perché questa medaglia mi riempie di gioia – ha commentato la diretta interessata.