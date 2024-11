Gaeta.it - Festa dell’albero: eventi e laboratori per promuovere la sostenibilità ambientale

L'Associazione Orti Urbani Valle dei Casali celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, un evento focalizzato sull'importanza degli alberi per il nostro ecosistema e sulla necessità di educare le nuove generazioni riguardo alle questioni ambientali. Questo appuntamento annuale, sostenuto dal Municipio XI, si propone di riunire la comunità locale attraverso attività pratiche e riflessioni, evidenziando il ruolo cruciale degli alberi nella lotta contro i cambiamenti climatici.il significato della giornataLa Giornata Nazionale degli Alberi, istituita per richiamare l'attenzione sulla tutela del patrimonio verde, ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare la popolazione riguardo alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Gli alberi, oltre a essere una fonte di ossigeno, giocano un ruolo essenziale nell'assorbire anidride carbonica e nel migliorare la qualità dell'aria.