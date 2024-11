Ilrestodelcarlino.it - "Effetto domino che ci consegna un nuovo spazio"

"Il sindaco Silvetti avrà una grana in più con l’attivazione della ‘Cittadella della giustizia’ in centro, ossia la viabilità e i parcheggi. Alla luce dell’importante firma sull’accordo che porterà enormi vantaggi a tutti, credo sia sempre meglio avere questo tipo di problemi piuttosto che non averli". Portare almeno quattro sedi giudiziarie dentro un unico sito, incastrato nel cuore del traffico urbano del capoluogo, potrebbe rappresentare un problema in futuro e questo Daniele Silvetti. Il commento del Sottosegretario Del Mastro, tuttavia, fa emergere un tema che dovrà essere affrontato dal prossimo sindaco. A spanne il palazzo ex Inps dovrebbe essere a disposizione della giustizia anconetana non prima della fine del 2028, quando a Palazzo del Popolo potrebbe esserci un altro inquilino. Nel frattempo la pianificazione spetta a lui e per l’amministrazione ci saranno dei vantaggi, visto che la sede della Corte d’Appello in via Cardeto è di proprietà comunale: "Un vero e proprioche ci darà la possibilità di usufruire di unomolto importante nel cuore della città ha detto il primo cittadino dorico .