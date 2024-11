Lopinionista.it - Alanis Morissette in concerto a Roma il 25 luglio 2025

Leggi l'articolo completo su Lopinionista.it

– A seguito del grande successo della data di Codroipo (UD) del 22 giugno, vincitrice di sette Grammy® Awards, annuncia a grandissima richiesta una nuova data in Italia nel. Sarà protagonista di un’imperdibile data giovedì 24all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea.Dopo l’annuncio del mese scorso di una serie di spettacoli nel Regno Unito, in Europa e in Sud America nel, oggiaggiunge altre date in Europa in Francia, Ungheria e Italia.sarà anche la prima artista a esibirsi nella nuovissima venue Blackweir di Live Nation a Cardiff. Questo tour la vedrà esibirsi nel Regno Unito, in Europa e in Sud America, sulla scia del grande successo del “Triple Moon Tour” che ha conquistato il Nord America la scorsa estate, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e spettacoli tutti sold-out.