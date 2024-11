Gaeta.it - La soap opera Beautiful si trasferisce a Roma: ecco quando inizia e chi saranno gli ospiti speciali

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Hai mai sognato di vedere i tuoi personaggi preferiti dimentre girano tra le bellezze di? Finalmente, quel sogno sta per diventare realtà. La celebre, amata da milioni di telespettatori in tutto il mondo, si prepara ad un nuovo entusiasmante capitolo, con sei episodi checompletamente ambientati nella capitale italiana. Scopriamo i dettagli su questa attesissima trasferta.L’arrivo di: dettagli delle puntateL’appuntamento da segnare sul calendario è sabato 9 novembre 2024,, giunta al suo traguardo di 9000* puntate in Italia, debutterà con sei nuovi episodi girati nella magnifica **. Questo segna una prima storica per la, che in 36 anni di programmazione ha scelto per la prima volta la Città Eterna come sfondo delle sue avventure.