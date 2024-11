Dilei.it - Anticipazioni Verissimo, gli ospiti del 9 novembre: Stefania Craxi e Diletta Leotta

Come ogni weekend si rinnova l’appuntamento con: anche sabato 9Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio volti noti della tv (e non solo), pronti a raccontarsi tra carriera e vita privata. Per la prima volta nel salotto del talk di Canale 5 arriverà, che nel libro All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti ripercorrerà, tra gioie e momenti difficili, la storia di suo padre Bettino.Tra glici sarà, che tornerà in studio con Ludovica Frasca, prima eliminata del reality La Talpa – Who is the mole“. E ancora spaccato di famiglia per Vera e Giuliana, figlie del grande attore Giuliano Gemma.Glidella puntata didi sabato 9Una puntata ricca di grandi emozioni quella di sabato 9: Silvia Toffanin, da perfetta padrona di casa, accoglierà nel suo studio tanti, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra carriera e vita privata, affrontando gioie e dolori che riserva a ognuno di noi.