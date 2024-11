Milan Gazzetta | dopo Madrid pace fatta tra Paulo Fonseca e Rafael Leao?

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

la grande vittoria conquistata in casa del Realhanno ricucito il rapporto: con il Cagliari la prova del nove!Poteva rappresentare la gara della svolta: e così è stato.un periodo davvero complicato, forse uno dei più difficili della sua carriera,è uscito dalla crisi grazie a una prestazione superlativa al Santiago Bernabeu contro nientemeno che il Real. Ecco che allora, come riporta ladello Sport,la sfida con gli spagnoli, il feeling trae il numero dieci rossonero è migliorato.L’ex Lille sarà, quindi, titolare in occasione della gara contro il Cagliari, per quella che dovrà essere la conferma di unritrovato. D’ora in poi riparte, così, la rincorsa del Diavolo ai primi posti della classifica del campionato e con un numero dieci nelle condizioni viste a, i tifosi delpossono assolutamente sognare.