Ilrestodelcarlino.it - Il futuro dello Sferisterio. Chiatti nuova sovrintendente. La nomina è questione di tempo

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

È solo unadiperché la cingolana Luciasiata, per il ruolo di direttore artistico c’è da attendere l’esito del bando. È quanto emerso nell’ultimo CdA dell’Associazione Arena, presieduto dal sindaco Sandro Parcaroli. In riferimento a, direttore della Fondazione Pergolesi Spontini, proseguono e prendono corpo la collaborazione e la sinergia nelle attività teatrali e culturali tra il Comune di Macerata e quello di Jesi, concordata tra i sindaci durante un incontro avvenuto alcuni giorni fa. A tal proposito, i due enti stanno lavorando a un protocollo istituzionale per fissare i vari ambiti e gli aspetti della collaborazione, dai musei al teatro fino alla musica: l’Associazione Arenasi aggiunge quindi a questo progetto di collaborazione come tassello fondamentale.