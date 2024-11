Gaeta.it - Terzo live show di X Factor 2024: ecco le assegnazioni e l’ospite speciale della serata

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il grande evento di Xcontinua a catturare l’attenzione del pubblico con il, che si svolgerà stasera presso l’XArena. Dopo le prime eliminazioni, i talenti stanno mettendo in mostra le loro abilità musicali in una competizione serrata che coinvolge anche i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Questo episodioserie prodotta da Fremantle promette di essere ricco di energia e divertimento, con un forte focus sulla musica dance.Un tema scatenato: ladanceStasera l’atmosfera sarà elettrizzante, grazie al tema dancepuntata. I giudici hanno preparato un’assegnazione di canzoni ricche di ritmo che trasformeranno il palco in un vero e proprio dancefloor. Ogni artista si cimenterà in una cover di brani celebri, destinati a far ballare il pubblico e a mettere in luce le proprie capacità.