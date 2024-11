Calciomercato.it - Icardi alla Juventus a gennaio: rivelazione incredibile in diretta | ESCLUSIVO

L’ex capitano dell’Inter è rimasto il giocatore simbolo del Galatasaray nonostante l’arrivo di Osimhen. La verità sull’opzione JuveNonostante l’arrivo di Osimhen, che aveva messo in dubbio la sua permanenza a Istanbul, Mauroresta il Re indiscusso del Galatasaray. Con la maglia dei giallorossi ha segnato la bellezza di 61 gol (inclusi i 6 di quest’anno) in 86 partite, senza contare i 22 assist. I titoli vinti col ‘Cimbom’ sono tre, di cui due SuperLig turche.: annuncio in(AnsaFoto) – calciomercato.itA Istanbul sta bene, possiamo dire da Dio, per questo appare complicato pensare a suo addio. Tantomeno nel prossimo calciomercato di, cioè nel bel mezzo della stagione con la squadra di Okan che punta al terzo scudetto di fila, mettendosi nuovamente dietro il Fenerbahce di Mourinho e il Besiktas di Ciro Immobile.