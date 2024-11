Oasport.it - Eurolega, Bologna ospita il Maccabi Tel Aviv per dare il via alla stagione. Ma il fiato è un po’ corto

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

La Virtus Segafredoha bisogno necessario di una vittoria. Il ko contro Milano della scorsa settimana, il sesto nelle prime sette partite di, piazza la squadra di Luca Banchi all’ultimo posto in coabitazione con l’Alba Berlino. Evidenziando le solite problematiche, di troppe pause e rincorse, arrivando poi con ilnel momento decisivo, come spesso accaduto in Europa. C’è bisogno di un deciso cambio di passo e si tenterà di farlo con ilTel.Che non è più da tempo quella corazzata che faceva paura nei grandi tornei continentali, ma capace di far soffrire tante avversarie nonostante un’annata da giocare costantemente in trasferta a causa dei ‘problemi geopolitici’ (per usare un eufemismo) della zona. Problemi che hanno anche costretto a dover ricostruire completamente la squadra rispetto allo scorso anno, ma intanto l’intento è uno: non mollare mai, in nessuna partita.