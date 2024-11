Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 6/11/24

Capisco (purtroppo) il cambiamento climatico, eh, ma possibile che all’alba del 6 novembre, con dieci gradi fuori, asentano già la primavera? E a ‘sti livelli, poi! “L’amore non ha età!“, solevano ripetere un tempo in quegli studi, ma ormai me pare che sia più la follia a non avere età lì dentro. Ma tutt’appost? Che vi prende? Ma vi pare normale tutta ‘sta foga di accollarvi alla gente dopo dieci minuti (LETTERALMENTE) che la conoscete? Cioè, io boh! Inizia a essere allarmante ‘sta situazione, eh. Un delirio generale che non sta risparmiando nessuno, dalle dame ai tronisti, e che mi sta mettendo un’ansia che non vi riesco manco a spiegare. Che non so se sono strana io (e può pure essere, eh!) ma quando li vedo fare certe sceneggiate, tra lacrimoni e vene che scoppiano, perché LORO si sono presi un colpo di fulmine che li sta devastando ma quegli altri, poracci, non li ricambiano con lo stesso ardore (al momento, quanto meno) mi manca l’aria.