Tragico schianto sulla provinciale auto centra mezzo con tre persone a bordo | morto 38enne

Un terribile incidente stradale è costato la vita alPasquale Pio Bernaudo. Lostamani alle prime luci dell’alba di questa mattina, 6 novembre,strada16 in agro di Castelnuovo della Daunia. Ancora da capire la dinamica.A quanto racconta Foggia Today: “Il trattore munito di carrellino, adel quale viaggiavano tre, nel tentativo di giungere sul campo agricolo opposto all’arteria, è stato travolto dall’che sopraggiungeva in quell’istante”. >> “Ilè agricolo si è ribaltato, la vittima è rimasta schiacciata ed è morta sul colpo”. Il sindaco di Castelnuovo ha voluto affidare ai social un commento:”Oggi una triste notizia. Quello che non dovrebbe mai accadere, quello che non ti aspetti, quello che non vorresti mai accadesse, quello che quando accade violenta un’intera comunità.