Probabili formazioni Cagliari-Milan | dodicesima giornata Serie A 2024 2025

Ledi, match delladi, in programma alle 18:00 di sabato 9 novembre nella cornice dell’Unipol Domus. Precedenti positivi per i rossoneri che hanno vinto gli ultimi 5 match contro i sardi segnando 17 gol in totale. Le ultime due gare sono finite 5-1 e 4-1. Numeri importanti per unche è reduce dalle fatiche europee dal Bernabeu e che cerca tre punti in campionato per imporsi nei piani alti della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà aggiornati con gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Paulo Fonseca.– Adopo e Mina squalificati. Palomino e Makoumbou a centrocampo. Zortea e Luvumbo sulle fasce, mentre Viola è in vantaggio su Gaetano.