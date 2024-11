Ilfattoquotidiano.it - Braccialetti elettronici, dal Senato ok a un’indagine conoscitiva: “Audire anche chi ha vinto la gara”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Dopo le polemiche delle scorse settimane sui tre casi di femminicidio in meno di un mese con braccialetto elettronico non funzionante, ilha dato il via libera a una indagine. La proposta è stata fatta dalla senatrice di Fdi Susanna Campione e approvata dalla commissione Giustizia di Palazzo Madama. Nello svolgimento dell’indagine, ha spiegato la presidente leghista Giulia Bongiorno si intende “anzitutto acquisire i dati relativi al numero dei dispositiviattivi”. In secondo luogo, “l’indagine è diretta ad approfondire il sistema di funzionamento di tali dispositivi,in considerazione dell’evoluzione tecnologica del sistema delle comunicazioni, ed individuare le eventuali problematiche operative dello strumento, sia per quanto riguarda le criticità sotto il profilo tecnico, sia per quanto riguarda gli eventuali malfunzionamenti”.