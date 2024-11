Mistermovie.it - Mister Movie | Kraven Il Cacciatore, immagini esclusive dal Film Marvel Più Atteso del 2024

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Il– Il, ispirato ai fumetti, è una delle uscite cinematografiche più attese del, soprattutto durante la stagione natalizia. La pellicola, prodotta da Sony Pictures e diretta da J. C. Chandor, si concentra sulla figura di Sergei Kravinoff, conosciuto come, uno dei più iconici antagonisti di Spider-Man. Nonostante l’assenza dell’Uomo Ragno in questa versione,promette un’esperienza unica e intensa, attirando sempre più curiosità e speculazioni. L’Interesse del Pubblico e la Data di Uscita Il portale Fandango ha inserito– Iltra le prime dieci uscite natalizie più attese, posizionandolo addirittura sopra a grandi produzioni come Il Re Leone: Mufasa e Sonic the Hedgehog 3.