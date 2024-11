Inter-news.it - Highlights Serie A | Parma-Genoa 0-1. Gilardino sorride! Esordio di Balotelli

, posticipo di lunedì alle 18:30 dell’undicesima giornata diA, è finita 0-1 per gli ospiti. Ritorno alla vittoria per la squadra allenata da Alberto, a decidere è un gol di Andrea Pinamonti. Mariodebutta nel finale, tornando a giocare inA a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Di seguito il video con gol edella partita che si è giocata allo Stadio Tardini . SVEGLIA NELLA RIPRESA – In uno scontro diretto, i punti è come se valesero doppio. E lo sanno bene siache, che nella sfida dello stadio Ennio Tardini si danno battaglia. A uscirne vincitrice è proprio la squadra di Alberto, con Andrea Pinamonti che trova la zampata decisiva nel finale, al minuto 80. I padroni di casa sanno quanto sarebbe importante strappare almeno un pareggio e si riversano in attacco, con Denis Man che ci prova poco dopo, con la sua conclusione che finisce però in calcio d’angolo.