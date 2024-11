Tuttivip.it - “Ecco perché hanno fatto uscire Iago”. La scoperta fuori dal Grande Fratello: “Bella schifezza”

Leggi tutto su Tuttivip.it

L’eliminazione a sorpresa diGarcia dalnella puntata del 4 novembre ha scatenato un’ondata di reazioni sui social. La sua uscita, inaspettata per molti, ha portato diversi fan a ipotizzare scenari di complotto, con alcuni chepersino insinuato che il televoto fosse manipolato per eliminare il concorrente, ritenuto da loro “scomodo”. Si tratta, però, di congetture senza fondamento, sostenute solo da una parte del pubblico affezionato al popolare attore. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha annunciato il verdetto del televoto, decretando l’eliminazione definitiva diGarcia. L’annuncio ha sorpreso molti spettatori, dato che nei sondaggi non ufficiali circolati in settimana l’attore risultava uno dei favoriti., conosciuto dal pubblico italiano per il ruolo di Olmo Mesia nella serie “Il segreto”, ha lasciato il programma con un 21,1% dei voti, superato per un soffio da Clayton con il 21,5%.