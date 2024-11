Metropolitanmagazine.it - Il co-creatore di Arcane Christian Linke anticipa l’arco narrativo di Vi e Jinx

La seconda stagione diintrodurrà archi emozionali per i suoi due personaggi principali, Vi e. Lo show è un’avventura animata ambientata nel mondo di League of Legends, che è pronta a tornare con nuovi episodi a partire dal 9 novembre. Mentre la seconda stagione disarà l’ultima, sarà anche la seconda stagione di uno show che ha ricevuto elogi da critica e pubblico. È anche diventata una serie Netflix di spicco, dominando le statistiche di visualizzazione della piattaforma durante la sua uscita in tre fasi. In un’intervista con Screen Rant sulla prossima stagione, il co-ha parlato delle differenze tra le stagioni. Mentre la stagione 1 imposta i conflitti emotivi die Vi, la stagione 2 li metterà in una posizione in cui dovranno finalmente fare i conti con chi sono.