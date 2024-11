Ilgiorno.it - Asili, il piatto piange: "Ne servono altri due"

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Nidi e scuole materne, "più posti per rispondere alle esigenze delle famiglie". Nell’ultimo consiglio comunale i gruppi Alleanza verdi sinistra, Partito democratico e Insieme cambiamo hanno presentato una mozione, con la quale si chiede al Comune d’inserire in bilancio apposite risorse per progettare due nuovi servizi per l’infanzia: un asilo nido e una scuola materna. La richiesta parte dalla disamina dell’offerta esistente e dal rapporto, deficitario, tra i numeri di Melegnano e gli obiettivi fissati dall’Unione europea per il 2030. Partiamo dai nidi. "Gli obiettivi europei al 2030 parlano chiaro – afferma Alessandro Lambri, capogruppo del Pd in consiglio comunale –. A livello nazionale, per i nidi, l’offerta pubblica e privata deve coprire il 45% della popolazione interessata.