Sport.periodicodaily.com - Parma vs Genoa: le probabili formazioni

Leggi tutto su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre sono separate da tre punti, con gli emiliani davanti, ed entrambe con l’obiettivo comune della salvezza nel mirino.vssi giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali hanno fin quì vinto una sola partita contro il Milan, per poi proseguire con cinque pareggi e quattro sconfitte. La squadra di Pecchia ha lasciato sensazione positive sul piano del gioco, quasi mai purtroppo accompagnato da risultati. Anche i liguri hanno esultato soltanto una volta, ma ne hanno perso ben otto scivolando all’ultimo posto con sei punti in classifica. La squadra di Gilardino dovrà ora rimboccarsi le maniche per tentare una risalita che ad ora appare improbabile.