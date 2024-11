Oasport.it - Jasmine Paolini virtualmente n.3 del mondo! Sorpasso momentaneo su Gauff alle WTA Finals

Leggi tutto su Oasport.it

ha sconfitto la kazaka Elena Rybakina nel primo match delle WTA, il torneo di fine stagione riservatootto migliori tenniste dell’annata agonistica. L’azzurra ha dettato legge sul cemento di Riad (Arabia Saudita), imponendosi in due set e conquistando così una vittoria fondamentale per sperare di qualificarsisemifinali: la toscana ha infatti emulato il successo con il massimo scarto ottenuto dalla bielorussa Aryna Sabalenka contro la cinese Qinwen Zheng, che sarà proprio la prossima avversaria della nostra portacolori tra un paio di giorni sul cemento di Riad (Arabia Saudita).ha chiuso i conti con il punteggio di 7-6(5), 6-4 in un’ora e 46 minuti di gioco, ottenendo un successo di grandissimo peso contro la numero 5 del ranking ATP.