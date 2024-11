domenica al museo” promossa dal Mibact a cui aderisce anche la Regione Sicilia. Come ogni prima domenica del mese l'ingresso alla Valle dei templi sarà gratuito.Nella stessa giornata saranno aperti gratuitamente anche il museo archeologico Pietro Griffo, la Agrigentonotizie.it - Valle dei templi, museo e casa di Pirandello gratis: è la prima domenica del mese Leggi tutto su Agrigentonotizie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Agrigentonotizie.it: Torna il 3 novembre l’iniziativa “al” promossa dal Mibact a cui aderisce anche la Regione Sicilia. Come ognidell'ingresso alladeisarà gratuito.Nella stessa giornata saranno aperti gratuitamente anche ilarcheologico Pietro Griffo, la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:deidi Pirandello gratis: è la prima domenica del mese; DallaDeialArcheologico Griffo: 25 aprile Giornata a Ingresso Gratuito; Prima domenica del mese con ingresso gratuito alladei, alarcheologico Griffo e aPirandello: visite guidate agli ipogei; Parco Archeologicodeipronto a gestire i musei di Sciacca, oggi sopralluogo (Video); I siti della cultura a costo zero, la prima domenica di agosto “porte aperte” nellae non solo; pinacoteca deldiNatale Pirandello: donate due opere pittoriche; Approfondisci 🔍

Per il Ponte di Ognissanti visite guidate e laboratori alla Valle dei Templi e al Museo archeologico Griffo

(scrivolibero.it)

Per il lungo ponte di Ognissanti, la Valle dei Templi di Agrigento apre le porte organizzando visite guidate per singoli, gruppi e famiglie e laboratori per bambini, consentendo così di conoscere le b ...

Ponte di Ognissanti visite guidate e laboratori alla Valle dei Templi e al Museo archeologico Griffo

(grandangoloagrigento.it)

Per il lungo ponte di Ognissanti, la Valle dei Templi di Agrigento apre le porte organizzando visite ... Storie di mostri ed eroi al Museo Griffo, un laboratorio creativo per apprendere ascoltando, ...

Casa Murmura è realtà: inaugurato il museo nello storico palazzo in cui visse l'indimenticato senatore di Vibo

(quotidianodelsud.it)

Una giornata indimenticabile per la storia della città di Vibo Valentia con l’inaugurazione della Casa Museo Murmura, nel palazzo in cui visse l’indimenticato senatore vibonese. Al suo interno il ...

I Templi dell’Accoglienza

(unionesarda.it)

I templi dell’accoglienza è un progetto di animazione territoriale che ha come obiettivo, con il coinvolgimento degli attori sociali territoriali, la promozione e l’animazione dei bei ...