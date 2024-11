Oasport.it - Ceccon, Pilato e Razzetti sul podio in Coppa del Mondo a Singapore. Marchand da record del mondo

Leggi tutto su Oasport.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Seconda giornate di gare nella terza e ultima tappa delladeldi nuoto. Nella vasca da 25 metri dell’OCBC Aquatic Centre di, sono andate in scena delle gare di un certo rilievo e con gli azzurri protagonisti sui blocchetti di partenza. A rispondere presente è stato Albertonei 200 misti uomini deldeldi Leon. Il francese, con lo straordinario tempo di 1:48.88, ha mandato in soffitta il primato di Ryan Lochte del 2012 (1:49.63) e ha delineato i nuovi confini della specialità. Il ligure ha toccato la piastra in terza posizione (1:52.99), preceduto anche dal britannico Duncan Scott (1:51.14). Nei 100 stile libero uomini Thomasha dato segnali importanti, giungendo secondo con il tempo di 46.25, preceduto di appena 0.