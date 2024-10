.com - Formazione: presentato l’Osservatorio Stem Deloitte, focus su gender gap

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Presentata oggi a Roma la terza edizione del2024 – Empowering the multiple transitions throughskills realizzato da. L’obiettivo, spiega il presidente della FondazioneGuido Borsani, “è quello di indagare il fenomeno delle materiepartendo da un dato fattuale: la carenza di profili”, ovvero di studenti e lavoratori con unauniversitaria scientifico-tecnologica, come ingegneria, scienze o tecnologie delle telecomunicazioni. “Sin dalla prima edizione del rapporto – sottolinea Borsani – abbiamo voluto porre l’accento sulla questione delgap: è una grande mancanza, che spinge le ragazze a scegliere questo percorso in maniera veramente molto ridotta”.