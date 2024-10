Alluvione a Valencia, il vento rovescia un camion in autostrada e manda in frantumi il lunotto di un’auto: il video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le piogge torrenziali e il forte vento che si sono abbattuti sulla Spagna, principalmente nella regione di Valencia, oltre a provocare decine di vittime, hanno portato alla cancellazione di treni, la deviazione di una cinquantina di voli e molti disagi sulle autostrade. Il video è stato girato in autostrada e mostra la potenza di una tromba d’aria che rovescia un camion e distrugge il lunotto di un’auto. L'articolo Alluvione a Valencia, il vento rovescia un camion in autostrada e manda in frantumi il lunotto di un’auto: il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione a Valencia, il vento rovescia un camion in autostrada e manda in frantumi il lunotto di un’auto: il video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le piogge torrenziali e il forteche si sono abbattuti sulla Spagna, principalmente nella regione di, oltre a provocare decine di vittime, hanno portato alla cancellazione di treni, la deviazione di una cinquantina di voli e molti disagi sulle autostrade. Ilè stato girato ine mostra la potenza di una tromba d’aria cheune distrugge ildi. L'articolo, ilunininildi: ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

30 OTTOBRE - Una spaventosa e catastrofica alluvione ha colpito la città di Valencia, nel sud della Spagna, dove in poche ore è caduta la pioggia di un intero anno. Sono oltre 50 le vittime, tra cui 4 ...

Sono davvero incredibili le immagini di decine di macchine ammassate come fossero fruscelli al vento a causa della forza dell'acqua che tra le strade di Valencia ha ricoperto ogni cosa ...

Valencia e altre regioni della Spagna orientale sono state colpite da una violenta alluvione provocata dalla DANA.

VALENCIA. Devastante nubifragio in Spagna, dove diverse persone sono morte per le improvvise alluvioni che hanno travolto il sud-est del Paese. In particolare a Valencia il fango ha sommerso le strade ...