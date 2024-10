Zonawrestling.net - WWE: Ascolti di SmackDown in leggero rialzo malgrado le World Series

(Di martedì 29 ottobre 2024) I dati dell’ultima puntata su USA Network La puntata didi venerdì sera ha registrato una media di 1.418.000 spettatori su USA Network, con un incremento del 2,9% rispetto alla settimana precedente. Nonostante il, si tratta comunque del secondo dato più basso da quando lo show è tornato sul network. Rating nella fascia demografica chiave Nella fascia demografica 18-49 anni, lo show ha ottenuto un rating di 0,43, in crescita del 2,4% rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso, si tratta del secondo rating più basso da quando il programma è tornato su USA Network a settembre. La concorrenza delleLo show è andato in onda in contemporanea con gara 1 delletra Los Angeles Dodgers e New York Yankees, che ha attirato oltre 15 milioni di spettatori, segnando il miglior risultato per una gara 1 dal 2017.