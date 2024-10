Bergamonews.it - Ragazza minaccia di buttarsi dal tetto del Leonardo da Vinci: salvata da un agente di polizia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bergamo. Attimi di grande paura nella mattinata di lunedì (28 ottobre) all’istituto scolasticoDa, in via Moroni a Bergamo. Erano circa le 9 quando gli insegnanti hanno segnalato alle forze dell’ordine che unastavando didaldella struttura. Giunto sul posto, undelle volanti si è arrampicato sul cornicione ed è salito, raggiungendo la giovane e tentando di dialogare con lei. La studentessa non sembrava inizialmente voler cambiare idea: mentre si apprestava a compiere il gesto, l’, noncurante dell’altezza, è riuscito ad afferrarla traendola in salvo e riportandola al sicuro.