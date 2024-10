Olidata dopo la bufera e le dimissioni del presidente: "Confermata la certificazione anti-corruzione" (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono settimane difficili per la storica azienda cesenate dell'informatica Olidata, che in una nota comunica di aver ricevuto la conferma della certificazione anti-corruzione. Una settimana fa le dimissioni del presidente del Cda Cristiano Rufini, a seguito di una indagine che riguarda alcuni Cesenatoday.it - Olidata dopo la bufera e le dimissioni del presidente: "Confermata la certificazione anti-corruzione" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono settimane difficili per la storica azienda cesenate dell'informatica, che in una nota comunica di aver ricevuto la conferma della. Una settimana fa ledeldel Cda Cristiano Rufini, a seguito di una indagine che riguarda alcuni

