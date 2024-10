In Giappone il monte Fuji è ancora senza neve: crisi climatica da record per il simbolo del Sol Levante (Di martedì 29 ottobre 2024) Il monte Fuji, la vetta più alta del Giappone che, di solito, è imbiancata già all’inizio di ottobre, è ancora senza neve, facendo scattare l’allarme per gli effetti del cambiamento climatico su uno dei luoghi più amati del Paese: secondo i meteorologi, negli ultimi 130 anni non era mai accaduto che la prima nevicata tardasse così tanto. Fanpage.it - In Giappone il monte Fuji è ancora senza neve: crisi climatica da record per il simbolo del Sol Levante Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il, la vetta più alta delche, di solito, è imbiancata già all’inizio di ottobre, è, facendo scattare l’allarme per gli effetti del cambiamento climatico su uno dei luoghi più amati del Paese: secondo i meteorologi, negli ultimi 130 anni non era mai accaduto che la prima nevicata tardasse così tanto.

