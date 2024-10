Lotto, tre messinesi festeggiano vincite per oltre 30mila euro (Di lunedì 28 ottobre 2024) La dea bendata torna a visitare Messina e la sua provincia e tre giocatori festeggiano una vincita importante.Nell’estrazione di venerdì 25 ottobre, come riporta Agipronews, festeggia la provincia di Messina con 35.750 euro: vinti 13.500 euro a Furnari, 12.500 euro ad Acquedolci e 9.750 euro Messinatoday.it - Lotto, tre messinesi festeggiano vincite per oltre 30mila euro Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La dea bendata torna a visitare Messina e la sua provincia e tre giocatoriuna vincita importante.Nell’estrazione di venerdì 25 ottobre, come riporta Agipronews, festeggia la provincia di Messina con 35.750: vinti 13.500a Furnari, 12.500ad Acquedolci e 9.750

