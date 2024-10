Sconfitta pesante per il Monaco contro il Nizza: Inter segue interessata! (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Monaco perde per 1-2 la sfida esterna contro il Nizza. In gol per gli sfidanti dell’Inter in Champions League Breel Embolo. PAREGGIO FINALE – Il Monaco si presenta a Nizza per confermare il primato in classifica sul PSG. La squadra francese vive un primo tempo difficile che si caratterizza per un momento finale tale da complicare tutta la partita. La fase saliente del match riguarda la parte finale della prima frazione, in cui si susseguono reti ed eventi centrali. Nello specifico, al 39? la squadra di Adolf Hutter trova la rete grazie a Breel Embolo. I padroni di casa pareggiano dopo 5 minuti grazie al gol di Evan Guessand. Il primo tempo si chiude con il rosso a Vanderson de Oliveira Campos per doppia ammonizione al 49?. Inter-news.it - Sconfitta pesante per il Monaco contro il Nizza: Inter segue interessata! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilperde per 1-2 la sfida esternail. In gol per gli sfidanti dell’in Champions League Breel Embolo. PAREGGIO FINALE – Ilsi presenta aper confermare il primato in classifica sul PSG. La squadra francese vive un primo tempo difficile che si caratterizza per un momento finale tale da complicare tutta la partita. La fase saliente del match riguarda la parte finale della prima frazione, in cui si susseguono reti ed eventi centrali. Nello specifico, al 39? la squadra di Adolf Hutter trova la rete grazie a Breel Embolo. I padroni di casa pareggiano dopo 5 minuti grazie al gol di Evan Guessand. Il primo tempo si chiude con il rosso a Vanderson de Oliveira Campos per doppia ammonizione al 49?.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sconfitta pesante per il Monaco contro il Nizza: Inter segue interessata! - Il Monaco perde per 1-2 la sfida esterna contro il Nizza. In gol per gli sfidanti dell'Inter in Champions League Breel Embolo. (inter-news.it)

Bayern Monaco, giornali durissimi: «Vergognoso e allarmante» - Il pesante ko del Bayern Monaco contro il Barcellona ha scatenato le critiche della stampa tedesca Abituati a vincere sempre questa partita nella storia recente, questa volta il Bayern Monaco si è arr ... (calcionews24.com)

“Sconfitta pesante ma abbiamo giocato contro chi punta alla vittoria finale” - SERIE D - Umore nero in casa Castelfidardo dopo la sconfitta contro la Samb Umori contrapposti nella sala stampa del Galileo Mancini al termine del derby che ha sancito la vittoria della Sambendettese ... (youtvrs.it)

Bayern Monaco, Matthaus attacca Neuer: “Non è il pilastro della squadra come lo era in passato” - Visualizzazioni: 1 La netta sconfitta del Bayern Monaco contro il Barcellona in Champions League ha smosso parecchio in Germania ed in tutta Europa. Tre giornate passate e solamente tre punti conquist ... (calciostyle.it)