Iltempo.it - Mara Venier: "Non vi spaventate, sono...". Che cosa è successo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Chesia un'eroina della tv, è un fatto chiaro ormai da anni. Oggi, però, ne ha dato prova ancora una volta. "Non vianestetizzata", ha detto la conduttrice di Domenica In in apertura di puntata, per passare poi a spiegare che ieri è stata operata "all'occhio destro". Un'informazione, questa, che ha lasciato i telespettatori un po' increduli. La padrona di casa, forte dell'affetto dei suoi sostenitori, è andata infatti in onda a poche ore dall'intervento e, seppur un po' provata, ha guidato gli ospiti e fatto divertire i presenti. Forti gli applausi in studio.aveva raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera i suoi problemi agli occhi: "Avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzan (Ozpetek), avevo dei fastidi all'occhio, vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sempre sporchi.