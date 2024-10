Elezioni in Georgia, il partito filorusso di governo vince con il 54,2 per cento (Di domenica 27 ottobre 2024) Le Elezioni in Georgia tenutesi sabato 27 ottobre 2024 sono state vinte da Sogno Georgiano, partito filorusso di governo che guida il Paese da 12 anni. L’ha annunciato la commissione elettorale, rendendo noto che, con oltre il 99 per cento delle schede scrutinate, Sg ha ottenuto il 54,2 per cento dei consensi. La coalizione di opposizione filo-occidentale, composta da quattro partiti sotto la guida della presidente della Repubblica Salome Zourabichvil, ha preso il 37,5 per cento dei voti e respinto come fraudolenti i risultati elettorali, denunciando brogli e intimidazioni in tutto il Paese. Brogli, violazioni e voti falsi denunciati in tutto il Paese Tina Bokuchava, leader del Movimento Nazionale Unito, il partito più grande della coalizione, ha accusato Sogno Georgiano di aver «riempito con voti falsi le urne, maltrattato gli elettori e picchiato gli osservatori elettorali». Lettera43.it - Elezioni in Georgia, il partito filorusso di governo vince con il 54,2 per cento Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Leintenutesi sabato 27 ottobre 2024 sono state vinte da Sognono,diche guida il Paese da 12 anni. L’ha annunciato la commissione elettorale, rendendo noto che, con oltre il 99 perdelle schede scrutinate, Sg ha ottenuto il 54,2 perdei consensi. La coalizione di opposizione filo-occidentale, composta da quattro partiti sotto la guida della presidente della Repubblica Salome Zourabichvil, ha preso il 37,5 perdei voti e respinto come fraudolenti i risultati elettorali, denunciando brogli e intimidazioni in tutto il Paese. Brogli, violazioni e voti falsi denunciati in tutto il Paese Tina Bokuchava, leader del Movimento Nazionale Unito, ilpiù grande della coalizione, ha accusato Sognono di aver «riempito con voti falsi le urne, maltrattato gli elettori e picchiato gli osservatori elettorali».

