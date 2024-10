Dailymilan.it - Calciomercato Milan, idea Lorenzo Pellegrini per la prossima stagione?

(Di domenica 27 ottobre 2024): possibile l’arrivo dinellasessione estiva di? Il punto della situazione Ilha messo nel mirino. Il calciatore della Roma potrebbe rappresentare il rinforzole per il centrocampo rossonero in vista della. Il giocatore giallorosso ha il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e le trattative sembrerebbero essere giunte in una fase di stallo. Non sono infatti previsti incontri al momento tra l’entourage del centrocampista classe 1996 e la società. Inoltre, il numero sette non ha saputo mantenere il rendimento mostrato nei suoi primi anni finendo spesso nel mirino di tifosi e critica.