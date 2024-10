Tredicenne precipitata da un palazzo a Piacenza: indagato per omicidio il fidanzatino di 15 anni (Di sabato 26 ottobre 2024) Il fidanzatino 15enne della ragazza di 13 anni morta dopo essere precipitata dal tetto di un palazzo a Piacenza è stato indagato per omicidio volontario. Il minore, che era con la 13enne quando è avvenuta la tragedia, ha ricevuto l'avviso di garanzia dopo che ieri, venerdì 25 ottobre, era stato ascoltato per ore dagli inquirenti e successivamente rilasciato. Fanpage.it - Tredicenne precipitata da un palazzo a Piacenza: indagato per omicidio il fidanzatino di 15 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il15enne della ragazza di 13morta dopo esseredal tetto di unè statopervolontario. Il minore, che era con la 13enne quando è avvenuta la tragedia, ha ricevuto l'avviso di garanzia dopo che ieri, venerdì 25 ottobre, era stato ascoltato per ore dagli inquirenti e successivamente rilasciato.

