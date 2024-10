Musetti-Draper oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di sabato 26 ottobre 2024) Lorenzo Musetti se la vedrà contro Jack Draper nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. Il carrarino ha sconfitto in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking mondiale. Il mancino britannico, semifinalista in carica degli US Open, ha posto fine al cammino del ceco Tomas Machac. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto a livello di circuito maggiore, con Draper che conduce per 2-0 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per Musetti c’è il pass per la quarta finale della stagione dopo quelle (tutte perse) conquistate sull’erba del Queen’s, sul rosso di Umago e sul veloce di Chengdu. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lorenzose la vedrà contro Jacknella semifinale del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. Il carrarino ha sconfitto in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking mondiale. Il mancino britannico, semifinalista in carica degli US Open, ha posto fine al cammino del ceco Tomas Machac. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto a livello di circuito maggiore, conche conduce per 2-0 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio perc’è il pass per la quarta finale della stagione dopo quelle (tutte perse) conquistate sull’erba del Queen’s, sul rosso di Umago e sul veloce di Chengdu.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Musetti-Draper - semifinale Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Musetti-Draper, incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. Il carrarino ha sconfitto in ... (Sportface.it)

Musetti-Draper oggi - ATP Vienna 2024 : orario - tv - programma - streaming - Dopo la bellissima vittoria contro Alexander Zverev, Lorenzo Musetti torna quest’oggi in campo per la semifinale dell’ATP 500 di Vienna. Il tennista toscano affronterà il britannico Jack Draper, andando a caccia della sua quarta finale della ... (Oasport.it)

Musetti-Draper - oggi Atp Vienna 2024 : dove vederla in diretta - Una nuova grande sfida attende Lorenzo Musetti. Il toscano, dopo aver battuto in 3 set Zverev con una grande rimonta, affronta in semifinale all'Atp Vienna 2024 il britannico Jack Draper. I precedenti sono a sfavore dell'azzurro sconfitto nel ... (Today.it)

A che ora Musetti-Draper - ATP Vienna 2024 : programma semifinale - tv - streaming - In attesa del match di Matteo Berrettini, c’è già un azzurro qualificato per il penultimo atto del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2024 di tennis, in corso a Vienna, in Austria: sabato 26 ottobre a tornare ancora in campo sarà ... (Oasport.it)