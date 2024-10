Lorenzo Musetti commenta la vittoria contro Zverev a Vienna: “Significa tanto e contro Draper…” (Di sabato 26 ottobre 2024) Una prestazione convincente. Lorenzo Musetti ha stupito nei quarti di finale dell’ATP500 di Vienna: battere in rimonta il n.3 del mondo, Alexander Zverev, nel suo territorio di caccia preferito (l’indoor) non è cosa che ci si poteva aspettare. Una dimostrazione dei grandi miglioramenti compiuti dal punto di vista del gioco da parte del toscano. Perso malamente il primo set 6-2, Lorenzo ha avuto la forza di reagire nel secondo, prevalendo al tie-break (7-5), e messo in mostra tutto il suo talento tennistico per far suo il terzo parziale (6-4). “Una vittoria che Significa tanto“, le prime parole ai microfoni del tennista nostrano, per la prima volta vittorioso contro una top-10 su una superficie hard. “Sascha, soprattutto su questo campo, gioca sempre bene. Ma mi sentivo bene fin dal primo incontro qui. È stata una partita sudata, lottata, una vittoria meritata. Oasport.it - Lorenzo Musetti commenta la vittoria contro Zverev a Vienna: “Significa tanto e contro Draper…” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una prestazione convincente.ha stupito nei quarti di finale dell’ATP500 di: battere in rimonta il n.3 del mondo, Alexander, nel suo territorio di caccia preferito (l’indoor) non è cosa che ci si poteva aspettare. Una dimostrazione dei grandi miglioramenti compiuti dal punto di vista del gioco da parte del toscano. Perso malamente il primo set 6-2,ha avuto la forza di reagire nel secondo, prevalendo al tie-break (7-5), e messo in mostra tutto il suo talento tennistico per far suo il terzo parziale (6-4). “Unache“, le prime parole ai microfoni del tennista nostrano, per la prima volta vittoriosouna top-10 su una superficie hard. “Sascha, soprattutto su questo campo, gioca sempre bene. Ma mi sentivo bene fin dal primo inqui. È stata una partita sudata, lottata, unameritata.

