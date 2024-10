Lanazione.it - Donna morì quattro mesi dopo il parto, condannati due medici delle Scotte

(Di sabato 26 ottobre 2024) Siena, 26 ottobre 2024 – “Sono qui soprattutto per loro (i figli, ndr). Un giorno dovrò dirgli cosa è successo. Prima delmia moglie non aveva mai preso unana”. Queste le parole di Andrea Tavolari al giudice quando il 24 ottobre 2022 aveva raccontato il calvario di sua moglie Anna. Morta alleaver dato alla luce la secondogenita per una serie di gravi complicazioni. “Adesso,cinque anni, so cosa dire ai miei figli. Cosa raccontargli”, le uniche parole che l’uomo sussurra uscendo dall’aula al terzo piano di palazzo di giustizia. Commosso, le mani che tremano. Il giudice Andrea Grandinetti alle 14.15 ha letto la sentenza sulla dolorosa vicenda che vedeva imputati di omicidio colposo due, una ginecologa ed un anestesista.