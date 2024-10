MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2024: Marc Marquez davanti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Marc Marquez conclude davanti a tutti le pre-qualifiche del GP di Thailandia. Sul circuito di Buriram l’alfiere della Ducati Gresini va per il record di pista toccando l’1:29.165. A un’incollatura di distanza ci sono Jorge Martin (+0.110), Enea Bastianini (+0.162) e Pecco Bagnaia (+0.195). Si qualifica a sorpresa al Q2 Maverick Vinales, che dopo le grandi difficoltà nelle prime libere si issa in una grande quinta posizione (+0.341). Dentro anche Franco Morbidelli (+0.384), Pedro Acosta (+0.437) e Alex Marquez (+0.448). Dopo le ottime libere Marco Bezzecchi strappa la qualificazione all’ultimo chiudendo nono a 455 millesimi dalla vetta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)concludea tutti le pre-del GP di. Sul circuito di Buriram l’alfiere della Ducati Gresini va per il record di pista toccando l’1:29.165. A un’incollatura di distanza ci sono Jorge Martin (+0.110), Enea Bastianini (+0.162) e Pecco Bagnaia (+0.195). Si qualifica a sorpresa al Q2 Maverick Vinales, che dopo le grandi difficoltà nelle prime libere si issa in una grande quinta posizione (+0.341). Dentro anche Franco Morbidelli (+0.384), Pedro Acosta (+0.437) e Alex(+0.448). Dopo le ottime libereo Bezzecchi strappa la qualificazione all’ultimo chiudendo nono a 455 millesimi dalla vetta.

