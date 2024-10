Puntomagazine.it - I Diritti Periferici: Giovani, Periferie e Inclusione. Celebrazione del Centenario

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un incontro tra arte, storia e dialogo per riflettere suinegati e promuovere il protagonismo deinellenapoletane. “I– Leed idei minori” è in programma Martedì 29 ottobre dalle 10,30 alle 12,30 al Maschio Angioino, Sala Litza Cittanova Valenzi. L’incontro si inquadra nell’ambito della serie organizzata dalla Fondazione Valenzi sullenapoletane. Gli eventi precedenti hanno valorizzato realtà che operano in contesti generalmente identificati con l’esclusione e il degrado, ma che sono invece anche luoghi di partecipazione e creatività, che generano contesti molto vitali centrati su diffuse attività sociali, culturali e su innumerevoli progettualità, con un significativo impatto sulle comunità.