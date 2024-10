Inter-news.it - Frattesi, ‘allarme’ rientrato: riatteso in gruppo dopo il fastidio di oggi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Niente paura relativamente alle condizioni di Davide. Il centrocampista ha dovuto lasciare in anticipo l’allenamento dia causa di unai denti. Ma domani, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, è regolarmente atteso per lavorare inFALSO ALLARME – Nessun problema per Davide, cheha dovuto lasciare anticipatamente l’allenamento per andare dal dentista. Unai denti, infatti, per lui. Situazione tuttavia già risolta: il centrocampista è in forma e tornerà regolarmente a lavorare incon i compagni nella seduta di domani, alla vigilia di Inter-Juventus. Proprio la sua presenza è fondamentale per capire, poi, chi sarà il titolare a centrocampo nella partita di domenica alle 18.