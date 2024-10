Elezioni Liguria, Schlein e Conte sul palco insieme per Orlando: “Volta buona per cambiare” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "StaVolta in Liguria si cambia e con Andrea Orlando è la Volta buona per cambiare". E' quanto ha detto Elly Schlein alla manifestazione del centrosinistra a Genova. "Le cose più belle sono quelle che facciamo insieme, sono felice delle nostre bandiere che sventolano insieme" dice la segretaria Pd. "Ogni forza di questa bella Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Stainsi cambia e con Andreaè laper". E' quanto ha detto Ellyalla manifestazione del centrosinistra a Genova. "Le cose più belle sono quelle che facciamo, sono felice delle nostre bandiere che sventolano" dice la segretaria Pd. "Ogni forza di questa bella

Elezioni Liguria - Schlein : “Si scrive Bucci ma si legge Toti” - Anche Elly Schlein è a Genova per l’evento conclusivo della campagna elettorale del centrosinistra per le regionali in Liguria che vedono contrapposti Marco Bucci e Andrea Orlando. “Si scrive Bucci ma si legge Toti”, ha detto la segretaria del ... (Lapresse.it)

Schlein : stavolta Liguria può cambiare - 19.18 "E' la volta buona, questa volta la Liguria cambia".Così la segretaria del Pd Schlein, chiudendo la campagna per le Regionali,a Genova, dove Orlando è candidato per il Centrosinistra."Ogni forza porta il suo valore aggiunto". "Si scrive ... (Televideo.rai.it)

Liguria : Schlein - 'per destra Meloni e Bucci donne uteri viventi - non lo accettiamo' - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Noi abbiamo la prima presidente donna ma la prima presidente donna sa benissimo che vuol dire tagliare sulla sanità. Lo sa benissimo Giorgia Meloni che così il carico di cura resta tutto sulle spalle delle donne: ... (Liberoquotidiano.it)

**Liguria : Schlein - 'si scrive Bucci - si legge Toti'** - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Si scrive Bucci, ma si legge Toti: è la piena continuità con un sistema di potere che ci dobbiamo lasciare alle spalle. E Bucci la rivendica questa continuità tanto da candidare l'assessore di Toti alla sanità, come se ... (Liberoquotidiano.it)