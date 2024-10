Varese e Vogherese ko in trasferta. Per Floris ora la vetta è più lontana (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la prima sconfitta interna, arriva il primo stop esterno stagionale. Il Città di Varese non riscatta contro l’Asti l’1-2 subito dal Saluzzo e perde 0-1 al termine di una partita disputata sottotono. La compagine di Roberto Floris (nella foto) scivola adesso al terzo posto con 18 punti a meno sette dalla capolista Bra e meno tre dalla Lavagnese. Nella prima frazione il Cdv prova a farsi vedere al 3’ con un tiro di Stampi deviato in corner e al 15’ con uno a lato di Banfi. L’Asti risponde con due tentativi di Diop al 32’ parato da Piras e di Picone fuori misura. Al 3’ della ripresa i padroni di casa mettono la freccia grazie a Picone che sfodera un tiro dai trenta metri la cui traiettoria, complice anche la deviazione di un difensore, lo fa terminare alle spalle di Piras. Al 25’ i padroni di casa falliscono il raddoppio con Valenti che trova un Piras attento. Sport.quotidiano.net - Varese e Vogherese ko in trasferta. Per Floris ora la vetta è più lontana Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la prima sconfitta interna, arriva il primo stop esterno stagionale. Il Città dinon riscatta contro l’Asti l’1-2 subito dal Saluzzo e perde 0-1 al termine di una partita disputata sottotono. La compagine di Roberto(nella foto) scivola adesso al terzo posto con 18 punti a meno sette dalla capolista Bra e meno tre dalla Lavagnese. Nella prima frazione il Cdv prova a farsi vedere al 3’ con un tiro di Stampi deviato in corner e al 15’ con uno a lato di Banfi. L’Asti risponde con due tentativi di Diop al 32’ parato da Piras e di Picone fuori misura. Al 3’ della ripresa i padroni di casa mettono la freccia grazie a Picone che sfodera un tiro dai trenta metri la cui traiettoria, complice anche la deviazione di un difensore, lo fa terminare alle spalle di Piras. Al 25’ i padroni di casa falliscono il raddoppio con Valenti che trova un Piras attento.

