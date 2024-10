Ora solare, verso Brexit delle lancette? Medici Regno Unito chiedono stop switch (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - Basta con gli 'switch' che costringono a reimpostare l'orologio ogni 6 mesi. I Medici del sonno britannici invocano la 'Brexit delle lancette'. La richiesta? Mantenere per sempre in Uk l'ora solare, che scatterà in questo fine settimana di ottobre 2024 anche Oltr Ilgiornaleditalia.it - Ora solare, verso Brexit delle lancette? Medici Regno Unito chiedono stop switch Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - Basta con gli '' che costringono a reimpostare l'orologio ogni 6 mesi. Idel sonno britannici invocano la ''. La richiesta? Mantenere per sempre in Uk l'ora, che scatterà in questo fine settimana di ottobre 2024 anche Oltr

Ora solare - verso Brexit delle lancette? Medici Regno Unito chiedono stop switch - E l'ammiraglio Boom, che nel film cult 'Mary Poppins' esplodeva un colpo di cannone per scandire l'ora esatta, di certo apprezzerebbe. La luce naturale del giorno al mattino è invece "fondamentale", puntualizza la British Sleep Society, "per mantenere un allineamento dei nostri orologi biologici con il giorno e la notte, il che è essenziale per un sonno ottimale e per la salute generale". (Iltempo.it)

Ora solare - verso Brexit delle lancette? Medici Regno Unito chiedono stop switch - E l'ammiraglio Boom, che nel film cult 'Mary Poppins' esplodeva un colpo di cannone per scandire l'ora esatta, di certo apprezzerebbe. "Alcuni sostengono addirittura che si debba passare all'ora legale tutto l'anno. La luce naturale del giorno al mattino è invece "fondamentale", puntualizza la British Sleep Society, "per mantenere un allineamento dei nostri orologi biologici con il giorno e la notte, il che è essenziale per un sonno ottimale e per la salute generale". (Liberoquotidiano.it)

