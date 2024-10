Sbircialanotizia.it - Napoli, Conte: “Faremo il massimo fino alla fine. Kvara sta discutendo del rinnovo”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza per presentare il match con il Lecce Il, nella nona giornata di Serie A, sarà impegnato in casa contro il Lecce: "Cercherò di mettere in campo la miglior formazione possibile, la formazione che penso sia quella giusta anche perché c'è una partita da disputare per continuare a